Симферополь, 1 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Девушка погибла под электричкой в в посёлке городского типа Октябрьский в Крыму, об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

ИА REGNUM Электричка

По предварительным данным, 22-летняя жительница Красногвардейского района переходила железную дорогу в наушниках. Машинист электропоезда сообщением «Симферополь — Соленое озеро» подавал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От травм девушка погибла.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе также под электричкой погибла 85-летняя женщина.