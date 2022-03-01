Москва, , 12:47 — REGNUM Московский «Локомотив» освободил Маркуса Гисдоля от должности главного тренера. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба клуба.

Стадион «РЖД Арена» Marina Lystseva

«Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера ФК «Локомотив», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера стал Марвин Комппер, который будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и Российской премьер-лиге (РПЛ).

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре 2021 года после увольнения сербского тренера Марко Николича.