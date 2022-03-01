Рязань, 1 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Два человека пострадали при пожаре на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе 1 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Штаб пожарных

Возгорание, в тушении которого принимали участие 82 человека и 20 единиц техники, ликвидировано. По уточнённым данным, площадь пожара составила 50 кв. м. Пострадали два человека, они госпитализированы, в министерстве здравоохранения региона уточнили, что их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Причина пожара и ущерб от него уточняются. На завод выехала экологическая лаборатория минприроды Рязанской области.