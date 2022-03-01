Пекин, 1 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. С призывом к Вашингтону о прекращении любых официальных контактов с Тайванем обращаются власти Китая. Об этом 1 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

По словам Вэньбиня, решимость и воля народа Китая по защите суверенитета и территориальной целостности своей страны непоколебимы и потому усилия США отправлять кого-либо для демонстрации поддержки Тайваню напрасны.

«Китай призывает США соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех американо-китайских совместных коммюнике, прекратить любые официальные контакты США и Тайваня, проявлять осторожность в вопросах, связанных с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ключевой консенсус, достигнутый главами Китая и США в ноябре прошлого года, должен быть реализован, чтобы как можно скорее вернуть китайско-американские отношения в правильное русло.