Москва, 1 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Запад сам наотрез отказывался от предложения России в сфере безопасности. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голос хозяина. США, Европа

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Что касается сегодняшних событий, то они ясно показывают, что западные элиты не заинтересованы в нормализации сложившейся обстановки.

«Европа всегда сама отметала все предложения России по созданию единой архитектуры мира, по демилитаризации, по многим другим вопросам. И сейчас она показала своё лицо. Ей не нужно, чтобы заканчивались все эти действия, чтобы прекращались убийства», — сказал Чернышов.