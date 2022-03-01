Новосибирск, 1 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. По факту сообщений о минировании ряда образовательных организаций Новосибирской области проводится проверка. Об этом сообщили аппарате антитеррористической комиссии региона.

Megalesius Эвакуация

Напомним, ранее в Новосибирском государственном университете была объявлена всеобщая эвакуация из-за сообщений о минировании.

«Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений», — уточнили в АТК.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.