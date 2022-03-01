Псков, 1 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Псковской области за сутки госпитализировали 52 человека с COVID-19, что на 39 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 1 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального штаба, в Псковской области выявили за сутки 917 случаев заражения коронавирусом, что на восемь случаев меньше, чем за 27 февраля. Только в Пскове зафиксировали 199 случаев заболевания ковидом.

При этом губернатор области Михаил Ведерников отметил, что «зафиксирован очаг в отделении Псковской областной психиатрической больницы №2 в деревне Суханово».

От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки пять человек. Это на одного пациента меньше, чем за предыдущие сутки. В статистики смертности региона прослеживается стабильность.

По выздоровлению в Псковской области выписали за сутки 902 человека, что на 114 бывших ковид-пациентов больше, чем за 27 февраля. В регионе продолжается рост числа выздоровлений.

За всё время действия пандемии в Псковской области зафиксировали 97 443 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались 1583 человека, а выздоровели 79 153 пациента.