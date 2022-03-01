Ташлинский район, Оренбургская область, , 12:41 — REGNUM В Оренбургской области при попытке хищения денег из банкомата задержаны трое местных жителей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Банкомат 40.мвд.рф

По данным полиции, пресечена деятельность группы, участники которой совершали хищения денег из установленных в сельской местности банкоматов. Злоумышленников задержали при попытке взлома банкомата в административном здании сельхозпредприятия в поселке Степной Ташлинского района. В момент попытки хищения в банкомате находилось более 900 тысяч рублей.

Двое мужчин в полночь проникли в помещение через окно и начали пилить торцевую часть банкомата углошлифовальной машиной. Чтобы случайные прохожие не увидели вылетающие искры, они предварительно укрыли место преступления деревянными стендами, висевшими внутри здания. Еще один предполагаемый соучастник задержан на дороге недалеко от здания. По его словам, он должен был по рации предупреждать своих знакомых о движущихся в их сторону автомобилях.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

«В ходе предварительного следствия установлена возможная причастность задержанных к еще трем аналогичным кражам. Они были совершены в селах Оренбургской области и нанесли ущерб на сумму более 4 миллионов рублей», — сказала Ирина Волк.