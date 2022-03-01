Красноярск, , 12:40 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, 2 марта в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с.

Население призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 1 и 2 марта ожидаются сильный ветер и осадки.

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