Красноярск, 1 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, 2 марта в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с.

Население призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 1 и 2 марта ожидаются сильный ветер и осадки.