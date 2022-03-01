Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге эвакуируют сотрудников и учащихся Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) на Университетской набережной. Об этом 1 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

NSmirnova Коридор главного здания СПбГУ

Сообщение о «минировании» здания на Университетской набережной, д. 7−9, поступило в вуз в 09:29 мск 1 марта.

«Все находящиеся в здании лица незамедлительно эвакуированы с территории. На место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки», — уточнили в пресс-службе СПбГУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за звонков с угрозами в УФСБ был эвакуирован Фрунзенский районный суд.