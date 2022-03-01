Сочи, Краснодарский край, 1 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Участок железной дороги на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже в Сочи Краснодарского края открыт для движения поездов после схода селя 1 марта. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

«Компанией РЖД будут приняты все необходимые меры по вводу в график движения пассажирских составов», — уточняется в сообщении.

На месте схода селя, по данным администрации Сочи, работает 40 сотрудников РЖД, привлечена экскаваторная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов на однопутном перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже было закрыто в связи со сходом селя около 08:25 1 марта. По данным СКЖД, задержаны пригородные поезда Имеретинский Курорт — Туапсе (на 55 минут), Туапсе — Имеретинский Курорт (на один час десять минут), Краснодар — Имеретинский Курорт (на 30 минут), а также пассажирский поезд №103 Москва — Адлер (на один час).