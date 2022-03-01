Лондон, 1 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Шотландский диджей Кельвин Харрис (Адам Ричард Вайлс) объявил о предстоящих выступлениях. Соответствующая информация появилась в историях на странице музыканта в Instagram вечером 28 февраля,

Скриншот YouTube Кельвин Харрис

Так, 18 июня 2022 года популярный диджей планирует выступить на фестивале Belsonic в Белфасте (Северная Ирландия), а 2 июля 2022 года посетить Глазго (Шотландия). Предстоящие выступления станут одними из самых крупных для Харриса за последнее время.

Напомним, что Кельвин Харрис начал музыкальную деятельность в 2002 году. На текущий момент дискография диджея насчитывает пять студийных альбомов.