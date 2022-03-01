Уфа, , 12:54 — REGNUM Восстановить лес на площади 14,6 тысяч га намерены в текущем году в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Первые высадки молодых деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» прошли в Якутии © Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ

«В 2022 году в Республике Башкортостан планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 14,6 тысяч га», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что данная работа идет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», основной целью которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. В 2022 году в Башкирии планируется высадить лесные культуры на площади 6,1 тысяч га.

Отмечается, что естественное лесовосстановление будет происходить на 8,1 тысяч га, 400 га — это площадь под комбинированное лесовосстановление и лесоразведение.

«Также лесоводы Башкортостана проведут работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 25,7 тыс. га и дополнению лесных культур на площади 5,1 тысяч га. Обеспечение качественного выполнения лесовосстановительных работ в лесном фонде — наша первоочередная задача», — приводит пресс-служба слова министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова.

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