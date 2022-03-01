Тюмень, , 12:40 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году к альтернативной гражданской службе девять человек. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

При этом 16 тюменцам были одобрены заявления на замену военной службы трудовой деятельностью. Это в два раза больше, чем в 2020 году.

В 2022 году в регионе создано 16 рабочих мест для альтернативной гражданской службы в организациях, подведомственных органам исполнительной власти в Ишимском, Вагайском, Тюменском районах и в Тюмени.

Отмечается. что для призывников. желающих пройти службу в армии альтернативно, доступны профессии рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, водителя, медицинского брата, уборщика, подсобного рабочего, а также инженера-программиста при наличии профильного образования. Срок альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц.