Барнаул, 1 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 1 марта 2022 года за сутки выявлены 2476 новых носителей (на 323 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 3238 до 6729 (на 3491 больше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 995 (на 145 за сутки) и 191 933 (на 2096 за сутки) соответственно.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Число тяжелобольных сократилось до 535 (-23 за сутки). Из них 192 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9440 человек, причём 23 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2618 жителей края (-94 за сутки). Кроме этого, 257 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+29 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 29 485 зараженных коронавирусом (+572 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 237 117 человек, выздоровели 204 986 человек (+ 4957 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали еще 24 человека