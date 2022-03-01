Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Екатеринбурге бизнесмен выплатил более 4 млн алиментов после вмешательства приставов. Об этом сообщили ГУФССП по Свердловской области.

Деньги

jackmac34

Мужчина долгое время не платил алименты. В результате у него накопился долг перед несовершеннолетним ребенком в 4,3 млн рублей.

Оказалось, что мужчине принадлежат несколько торговых центров. На недвижимость предпринимателя наложили арест. Это обстоятельство заставило бизнесмена задуматься о выплате алиментов. Мужчина погасил долг в полном объеме. Права несовершеннолетнего восстановили. Средства перечислили его матери.