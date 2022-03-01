Чебоксары, 1 марта 2022, 12:37 — REGNUM В столице Чувашии произошло ещё одно ЧП из-за схода снега с крыши. На этот раз пострадавшая получила ушиб, сообщается на сайте администрации Московского района Чебоксар.
Инцидент произошёл по улице Анисимова, 8.
«Прохожая из-за падения снежно-ледяных наростов получила ушиб мягких тканей. За медицинской помощью обратилась в БСМП, в тот же день её отпустили домой», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2022 года с крыши одного из баров в Чебоксарах снег сошёл на проходящих мимо женщину и детей-дошкольников. Предварительно правоохранители отмечали, что чебоксарка получила травму шейного отдела позвоночника, дети не пострадали.