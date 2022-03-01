Курск, , 12:37 — REGNUM В Курской области заявления на единовременную выплату приняты от 1,4 тысячи беженцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Граждане, эвакуированные из ДНР и ЛНР, могут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Всю необходимую помощь в ее получении оказывают в органах социальной защиты по месту пребывания беженцев.

Заявление на получение выплаты подали уже 1 тыс. 469 граждан. Деньги будут зачисляться на счета, открытые в любом банке России.