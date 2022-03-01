Асунсьон, , 12:35 — REGNUM Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес вылетает в Катар, откуда затем отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает МИД Парагвая.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

Парагвайский лидер примет участие в выставке «Дубай Экспо». Отмечается, что выставка, которая продлится до 31 марта, будет способствовать продвижению Парагвая в коммерческом, деловом и туристическом секторах.

Марио Абдо Бенитес проведет двусторонние встречи с представителями катарского правительства, а также культурные мероприятия во время своего пребывания в арабском государстве. Среди них — презентация Парагвайского бизнес-форума, в которой также примут участие министр промышленности и торговли Луис Кастильони и другие официальные лица страны.