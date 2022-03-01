Барнаул, , 12:35 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 1 марта 2022 года вакцинированы 1 349 400 человек (+587 за сутки). Из общего числа привитых 54 427 жителей региона получил первую прививку (на 119 меньше, чем сутками ранее).

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Число полностью привитых граждан составило 1 206 780 (+635 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 88 312 ревакцинированных (+71 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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