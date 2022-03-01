Минск, , 12:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил главу России Владимира Путина оставить в республике часть сил после совместных учений Союзного государства «для прикрытия Гомельского направления».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В сложившейся обстановке я попросил президента России оставить только часть сил для прикрытия Гомельского направления», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что Белоруссия «никогда не собиралась воевать с Украиной и никогда не думала, что нам будут угрожать (с того направления)».

«Мы никогда не дислоцировали там Вооруженные Силы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время на территории Украины действуют 15 политэмигрантских центров и структур, вербующих и поддерживающих белорусских оппозиционеров.

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