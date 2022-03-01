Улан-Удэ, 1 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки 57 человек госпитализировали после заболевания COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени в стационарах республики лечатся 1097 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Состояние 699 больных осложнено внебольничной пневмонией. 122 человека находятся в реанимации, 31 подключён к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят более 8 тыс. носителей.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1571 коек: занято — 1097, свободно — 474 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,8%», — отметили в оперштабе.

По данным на 1 марта, уровень коллективного иммунитета в республике достигло почти 69%. Первичную вакцинацию завершили 468 тыс. человек, повторно вакцинировались около 125,7 тыс. жителей.