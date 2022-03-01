Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, после звонка в региональное управление ФСБ, эвакуируется Фрунзенский районный суд. Об этом 1 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Pixabay.com Эвакуация

«О заминировании суда поступил звонок в Управление ФСБ, которое передало сообщение в районный отдел полиции», — уточнили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что звонки и сообщения от злоумышленников о минировании поступают в суды едва ли не ежедневно. В последний день февраля из-за сообщений злоумышленников приостанавливалась работа Октябрьского и Куйбышевского районных судов.