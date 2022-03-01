Москва, 1 марта 2022, 12:32 — REGNUM Для президента Украины Владимира Зеленского результат переговоров с Россией — это уход российских войск с территории Украины, но это утопия, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией.
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