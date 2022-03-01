София, , 12:32 — REGNUM Болгария приступила к окончательному этапу эвакуации с территории Украины своей дипломатической миссии, а также сотен представителей болгарской диаспоры в этой стране. Об этом 1 марта сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По некоторым данным, часть персонала посольства и консульских служб Болгарии уже доставлена на родину. В настоящее время осуществляются работы по отправке из Одессы в Варну более 200 человек, включая граждан Украины, Грузии, Молдавии и Северной Македонии. Детали акции содержатся в секрете.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.