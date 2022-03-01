Берн, 1 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Поддержанная властями Швейцарии нелегитимная практика Евросоюза по введению односторонних санкций в отношении России не останется без ответа. Об этом 1 марта сообщили в посольстве РФ в Берне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Швейцарская Конфедерация решила поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних ограничительных мер в отношении России», — приводит слова представителя российской дипмиссии РИА Новости.

Также он отметил, что вместо беспристрастного анализа причин, ставших причиной специальной военной операции ВС РФ по обеспечению безопасности и защиты граждан ДНР и ЛНР, подвергавшихся в течение восьми лет обстрелам и издевательствам со стороны ВСУ и украинских националистов, из-за чего погибло в общей сложности почти 15 тыс. человек, Швейцария солидаризировалась с политикой ЕС.

При этом в российской дипломатической миссии подчеркнули, давление в форме санкций не способно оказать влияние на решимость России «твердо отстаивать свои интересы в сфере безопасности»

«Такие шаги Берна в отношении России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты встречные меры, перечень которых в настоящий момент прорабатывается. Без ответа с нашей стороны такие действия не останутся», — уточнили в посольстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну».