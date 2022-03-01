Сеул, , 12:28 — REGNUM В столице Южной Корее открыли музей, посвященный временному корейскому правительству в годы колониального правления Японии (1910−1945 гг). Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Открытие Национального мемориала Временного правительства Кореи совпало с 103-й годовщиной Первомартовскоо движения за независимость.

В четырёхэтажном музее представлено 300 экспонатов, среди которых фотографии, документы, ноты, оружие и другие материалы, проливающие свет на борьбу временного правительства за независимость.

Отмечается, что из музея открывает вид на Зал истории тюрьмы Содэмун. Тюрьма была местом, где содержались и подвергались пыткам борцы за независимость во время японской оккупации.

На строительство музея было выделено 47,4 млрд вон (~$39,2 млн).