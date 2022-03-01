Чебоксары, , 12:28 — REGNUM В столице Чувашии учреждения образования получили очередные «спам-сообщения о минировании», в результате эвакуировали несколько детских садов. Об этом сообщает администрация Чебоксар.

Чебоксары ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что 1 марта «в связи с участившимися случаями получения спам-сообщений о минировании зданий учреждений образования» были эвакуированы воспитанники и сотрудники пяти детских садов. Всего выведены из зданий свыше 700 детей и 150 взрослых, их разместили в близлежащих образовательных учреждениях.

«В настоящее время поступившая информация проверяется, на местах работают представители служб быстрого реагирования. После завершения проверок дети вернутся в свои учреждения», — говорится в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах массовые эвакуации в учреждениях образования проводились дважды: 16 февраля — в 18-ти школах и двух корпусах электромеханического колледжа, 28 февраля — в 91-й школе и детском саду. Также 28 февраля были эвакуированы учащиеся и сотрудники 20 образовательных учреждений Чебоксарского района.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах сообщения о «минировании» школ оказались ложными