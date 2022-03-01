Лондон, , 12:28 — REGNUM Санкции против российского Сбербанка ввёло министерство финансов Великобритании, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Британский фунт стерлингов Publicdomainpictures.net

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В британском минфине подчеркнули, что Сбербанк «участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его». Этот банк, крупнейший в России по объёму активов, имеет исключительное значение для российского сектора финансовых услуг, что означает «стратегическое значение для правительства России».

Минфин Британии запретил обслуживание корреспондентских счетов Сбербанка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз ввёл ограничения против российских Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия». Новый виток введения западных санкций связан с российской военной спецоперацией на Украине.

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