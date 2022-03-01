Симферополь, 1 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Официальная информация министерств, ведомств, а также администраций муниципалитетов Республики Крым больше не будет публиковаться в Facebook. О решении 1 марта журналистам сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Решение объяснили санкционными мерами, а также ограничениями, которые наложены на работу соцсети Роскомнадзором. Официальная информация теперь будет размещаться в других социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также в Instagram и Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к соцсети Facebook 25 февраля в связи с блокировкой аккаунтов ряда российских СМИ. Добавим, что глава Крыма Сергей Аксёнов в конце 2021 года заявил об отказе от использования Facebook и переходе на использование «ВКонтакте».