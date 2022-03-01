Оренбург, 1 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 1 марта, на 40-ом году жизни скоропостижно скончался подполковник внутренней службы, заместитель начальника пресс-службы УМВД по Оренбургской области Александр Караванский.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Александр Караванский

Более 18 лет Александр Караванский прослужил в отделе информации и общественных связей полиции. Служить в органы внутренних дел он пришел в июне 2004 году на должность журналиста ведомственной газеты. С ноября 2017 года по настоящее время занимал должность заместителя начальника отдела информации и общественных связей УМВД региона.

«Александр Евгеньевич всегда готов был прийти на помощь коллегам и журналистам, а также был настоящим наставником и учителем у молодых специалистов. Коллектив УМВД области выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Евгеньевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в официальном сообщении ведомства.