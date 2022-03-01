Кито, , 12:26 — REGNUM Эквадор завершает оформление документов для первого гуманитарного рейса граждан, которые проживали на Украине и решили вернуться из-за ситуации вокруг этой страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Эквадор Skratos1983

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

В связи с этим министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин сообщил, что 381 эквадорский студент уже покинул территорию Украины, ещё часть студентов покинет страну 2 марта.

По его словам, призыв также обращен к родителям обучающихся, чтобы они поощряли своих детей вернуться, принимая во внимание, что некоторые из них не хотят этого по разным причинам.

На данный момент 236 граждан зарегистрировались на рейс, рассчитанный на 350 пассажиров, который вылетит из Варшавы (Польша) с технической остановкой в Мадриде (Испания), а затем направится в Кито.

Выезд студентов из Украины был фрагментарным и проходил на фоне многочисленных просьб родственников принять меры со стороны правительства для обеспечения безопасности молодых людей.