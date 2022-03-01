Самара, , 12:28 — REGNUM Запас всего, что необходимо прибывшим в Самарскую область временным переселенцам Донецкой и Луганской Народных Республик, сформирован в регионе. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Семья Минасян в пункте временного размещения в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в регионе с момента открытия пунктов сбора помощи жители Самарской области приносили вещи для жителей Донбасса: в данный момент сформирован запас всего, что необходимо прибывшим.

Согласно данным министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой, в настоящий момент в регионе идет оформление документов на получение пособия для переселенцев в размере десяти тысяч рублей. Прибывшим жителям Донбасса выдаются банковские карты и сим-карты для мобильной связи. В настоящий момент прорабатывается вопрос о том, какие еще виды социальной поддержки область можно еще предоставить переселенцам.

Отмечается, что также идет работа по трудоустройству прибывших, уже налажен учебный процесс, в пункты временного размещения для дошкольников направлены педагоги. В настоящее время рассматривается вопрос о продолжении обучения в Самаре студентов высших учебных и средних специальных заведений: среди прибывших таких шестеро человек.

По информации министра здравоохранения региона Армена Беняна, у большинства переселенцев отмечаются нарушения здоровья: они получают необходимую медицинскую помощь. Пациенты с хроническими заболеваниями получают лекарственные препараты. 19 человек были госпитализированы в связи с заболеванием, вызванным COVID-19 либо обострением хронических болезней.

«Мы видели, что люди приехали в состоянии крайней тревоги, они восемь лет жили в страхе. Сейчас, благодаря нашей поддержке, заботе неравнодушных самарцев, они постепенно возвращаются к нормальной жизни. Прошу министерство культуры, департамент туризма организовать культурную и экскурсионную программу, чтобы знакомство с Самарской областью было для прибывших интересным и приятным», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Отмечается, что в Самарской области начал работу фонд «Достойная помощь» для переселенцев и пострадавших жителей Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 февраля в Самарскую область прибыл поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Они были размещены в пунктах временного размещения, обеспечены вещами первой необходимости и горячим питанием.