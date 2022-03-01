София, , 12:25 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии своим решением отправило в отставку действующего министра обороны страны Стефана Янева. Об этом 1 марта сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Согласно официальной информации, с требованием о сложении С. Яневым полномочий выступил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

По словам главы болгарского правительства, глава минобороны Болгарии «не смог определиться с позицией своего ведомства по ситуации на Украине», а, следовательно, дискредитировал Болгарию в глазах международной общественности.

Временно исполняющим обязанности главы минобороны Болгарии назначен Тодор Тагарев.

По некоторым данным, С. Янев отказался подписывать меморандум о выделении Софией военной помощи Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.