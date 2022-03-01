МЧС опубликовало кадры спасения шахтёров в Ростовской области

Красносулинский район, Ростовская область, , 12:24 — REGNUM Опубликованы кадры спасения троих горняков на шахте «Обуховская» в Красносулинском районе Ростовской области, передаёт ИА REGNUM 1 марта.

Спасение шахтёров в Ростовской области ГУ МЧС России по Ростовской области

Работы велись круглосуточно с 25 февраля. В течение четырёх суток заблокированные после обрушения на шахте горняки получали продовольствие и еду через вентиляционную шахту. Их здоровью ничего не угрожает.

Шахтёры были подняты на поверхность в 11:52 мск 1 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области спасли из-под завала в шахте троих горняков