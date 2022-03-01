Тбилиси, , 12:25 — REGNUM В правительстве Грузии будут искать альтернативные российским рынки импорта и экспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики республики.

Овощи на рынке Наталья Стрельцова, REGNUM

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«Экономический блок правительства вместе с Нацбанком проанализировали ряд сценариев. Исходя из ситуации, мы примем те меры, которые поддержат грузинский бизнес, чтобы снизить ущерб, возможный в сегодняшней ситуации», — процитировали в пресс-службе главу минэкономики Левана Давиташвили.

Он отметил, что это делается на тот случай, если начнутся проблемы с поставками из России важной продукции или при экспорте грузинских товаров.

Стоит отметить, что Россия для Грузии является вторым по объему грузооборота торговым партнёром. Подавляющее количество вина, фруктов, овощей и минеральной воды поступает из Грузии на российские рынки. Ранее в Тбилиси заявили, что не будут присоединяться к санкциям против России.

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