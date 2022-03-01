Пенза, , 12:26 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 1681 случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1268 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализировали 245 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 1 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 155 224 случая. Выздоровели 106 519 пациентов, скончался 5241 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе с 28 февраля во всех офисах «Мои документы» отменили обязательную предварительную запись.

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