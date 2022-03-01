Белгород, , 12:30 — REGNUM Амбулаторный ковидный центр, развёрнутый на базе поликлиники №6 Белгорода, возвращается к плановому приёму пациентов с 1 марта, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Амбулаторный ковид-центр в Белгороде Https://belregion.ru/

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По данным главы минздрава, продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ. В связи с улучшением эпидситуации, принято решение о переводе 6-го поликлинического отделения городской поликлиники Белгорода, который с осени 2021 года работал как амбулаторный ковид-центр, в режим планового приёма пациентов.

«В каждой поликлинике продолжат работу кабинеты неотложной помощи для температурящих больных. И приложим все усилия для возвращения к плановой работе», — подчеркнул Андрей Иконников.

Второй ковид-центр, открытый на базе 2-го поликлинического отделения городской поликлиники, продолжит приём пациентов с симптомами COVID-19 и ОРВИ.