Бухарест, , 12:21 — REGNUM В резиденции президента Румынии — дворце Коротчень пройдет экстренное заседание Высшего совета национальной обороны Румынии. Об этом 1 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, мероприятие посвящено ситуации на Украине. Кроме того, как отметили представители администрации президента Румынии, в ходе заседания будут проанализированы другие «насущные вопросы страны».

Напомним, ранее К. Йоханнис заявил, что Бухарест призвал Москву и Киев продолжить мирные консультации.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.