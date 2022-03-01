Томский район, Томская область, , 12:20 — REGNUM В Томской области задержан 38-летний житель села Курлек Томского района по подозрению в покушении на убийство женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Топор Petr Kratochvil

По версии следствия, 27 февраля ранее судимый подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшей в помещении фермы.

«После словесного конфликта с женщиной умышленно, с целью причинения смерти, нанёс ей удар топором по голове. Смерть потерпевшей не наступила по независящим от подозреваемого обстоятельствам», — отметили в ведомстве.

Мужчина был задержан правоохранителями с помощью местных жителей. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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