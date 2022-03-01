Москва, , 12:19 — REGNUM На подготовку российских спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пекине было потрачено более 11 млрд рублей. Об этом 1 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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«Бюджет проекта — 11,5 млрд рублей, 9,5 млрд выделено из федерального бюджета, 2 млрд — из внебюджетных источников», — сказал Матыцин.

Он отметил, что проект был создан на принципах преемственности программы «Пхёнчхан-2018».

Напомним, Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Сборная России заняла девятое место в медальном зачёте, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. По общему количеству медалей российская команда заняла второе место.

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