Москва, , 12:19 — REGNUM Более ста исторических и краеведческих музеев поддержали обращение о необходимости привлечения неонацистов к ответственности, подчеркнув, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации является верным.

Музей Победы на Поклонной горе Дарья Антонова, ИА REGNUM

Соответствующее заявление опубликовано на сайте проекта Фонда стратегических инициатив Музея Победы, направленного на привлечение общественного внимания к теме Великой Отечественной войны, формирование и продвижение патриотической повестки в обществе и СМИ.

Накануне заместитель секретаря ОП РФ, директор Музея Победы Александр Школьник призвал судить неонацистов на Украине, предложив всем, кто «не замечал или не хотел замечать, что восемь лет на Донбассе гибли люди, освежить в памяти или впервые ознакомиться с историей зарождения и распространения нацизма, а также с проявлениями и последствиями нацистской идеологии».