Ярославль, , 12:35 — REGNUM В Ярославской области по итогу прошлого года не успели вовремя сдать два объекта благоустройства по конкурсу Минстроя в Пошехонье и Переславле-Залесском. О текущей ситуации на заседании комитета по градостроительству Яроблдумы рассказала директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Благоустройство в Переславле

В Пошехонье должны были реализовать проект «Город пяти рек и семи мостов», согласно которому благоустройство велось на площади Свободы.

«Грант от бюджета у нас составлял 50 миллионов рублей. Выиграли мы во втором туре конкурса 2020 года, к реализации этот объект должен был быть до конца 2021 года. Но, тем не менее, здесь были проблемы с подрядчиком, который в результате попал в перечень недобросовестных. И работы были приостановлены», — пояснила Мария Сачкова.

Новый срок сдачи объекта — 1 июня 2022 года, об этом удалось договориться с Минстроем России. Второй задержавшийся объект — благоустройство прибрежной зоны у Плещеева озера в Переславле-Залесском.

«Здесь грант составлял 90 миллионов, это первый тур конкурса 2020 года. Также была проблема с подрядчиками, поскольку перезаключались контракты и на экономику, и на основные работы. Вышел новый подрядчик, который также не смог завершить в срок. Ещё проблемой также было резкое увеличение стоимости материалов в 2021 году. Из материалов, которыми должен был благоустраиваться объект, это были малые архитектурные формы из лиственницы. То есть это тот вид древесины, который очень сильно подорожал в 2021 году. И работы за средства, выделенные из федерального бюджета, завершить не удалось. Сейчас администрация города Переславля расторгла контракт с «Ярдорремстроем». Будут торгово-закупочные процедуры для поиска нового подрядчика. Здесь завершение работ мы определили до 15 августа 2022 года. Деньги у нас в федеральный бюджет не заберут, но мы должны будем до 1 апреля заплатить штраф в размере около 1 процента от гранта — это около 900 тысяч рублей», — рассказала директор регионального департамента ЖКХ.

Упомянула чиновница и о том, что в 2022 году должны быть подготовлены проекты по новым объектам благоустройства в Данилове и Мышкине. Сроки также нарушены, первоначально провести экспертизу проектов должны были до 10 января. Сумма грантов — по 50 миллионов на каждый проект.

Несмотря на проблемы, Ярославская область намерена и дальше принимать участие в конкурсе Минстроя. В этом году заявки на него подадут Любим, Тутаев и Ростов.