Москва, , 12:18 — REGNUM Финансовым властям РФ предстоит создавать мобилизационную экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович Issek.hse.ru

«Мы вступили в новую экономическую реальность, в новую нормальность. То, что было в экономическом регулировании до 15−20 февраля, можно забыть, — сказал Остапкович. — Сейчас ситуация совершенно новая. Сейчас надо делать мобилизационную экономику. И я не удивлюсь, если ЦБ РФ откажется от свободного курса рубля. Может быть, перейдут на регулируемый рубль. На какой-то период нужна мобилизационная часть. Мы находимся в зоне полной экономической неопределенности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, правильно ли поступил Банк России, повысив ключевую ставку.

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