Москва, , 12:17 — REGNUM Центральный банк РФ поступил абсолютно правильно, когда повысил ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки стали повышать ставки по валютным вкладам.

Банк Mark Moz

«Центральный банк РФ поступил абсолютно правильно, совершив этот маневр с ключевой ставкой, — сказал Остапкович. — Наверняка они протестировали и отключение от SWIFT, и отключение от расчетных счетов, но абсолютно не были уверены в такой атаке, как отключение авуаров ЦБ. Но Банк России как поднимает ставку, так и опускает ее. Мы это в 2014 году уже проходили, когда в два часа ночи подняли ставку до 17%, а через две-три недели спокойно спустили. Это борьба со спекулятивными действиями. И, естественно, поднимается доходность банковских вкладов. Пока все развивается в рамках нормальной классической экономической теории. Удастся ли сдержать уход валюты из банков? Удастся, но частично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк объявил о повышении ставок по депозитам с 1 марта.

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