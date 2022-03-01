Москва, , 12:17 — REGNUM За последние сутки с коронавирусной инфекцией в Москве госпитализировали 359 человек, сообщает 1 марта столичный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В оперштабе пояснили, что показатель госпитализаций является основным для оценки эпидемиологической ситуации с учётом распространения штамма коронавируса «Омикрон».

"В городе выздоровели ещё 5 673 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 487 594», — рассказали в штабе.

В столице за сутки выявили 2066 новых заражений коронавирусом, за сутки от ковида умерли 84 пациента.