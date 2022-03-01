Москва, 1 марта 2022, 12:17 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления главы минфина Франции Брюно Ле Мэр о том, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ле Мэр заявил, что страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну».
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