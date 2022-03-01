Калуга, , 13:01 — REGNUM Калужский областной суд с участием присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 36-летнему жителю Калуги, который признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, и приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом 1 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Суд над убийцей. Prokuror-kaluga.ru

В судебном заседании установлено, что осужденный являлся заместителем командира взвода вневедомственной охраны и знал, что его 49-летний подчиненный — водитель-полицейский в свободное от работы время собирал бесхозный металл и копил деньги на приобретение квартиры. 3 мая 2020 года под вымышленным предлогом подсудимый заманил мужчину в лесной массив, где выстрелом в спину убил его, а тело спрятал в воронке, присыпав землей. В тот же вечер злоумышленник с помощью ключей, украденных у погибшего, проник в его квартиру, но желаемой суммы не обнаружил, поскольку деньги мужчина хранил на счетах в банках.

По ходатайству обвиняемого, который не признавал вину в содеянном, дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. Государственный обвинитель представил убедительные доказательства того, что к убийству и к покушению на кражу денежных средств из квартиры погибшего причастен подсудимый. Вердиктом коллегии присяжных заседателей убийца был признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье осуждён начальник районного отделения уголовного розыска