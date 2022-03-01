Москва, , 12:15 — REGNUM Повышение ключевой ставки было предопределено объективными причинами, считает юрист Вадим Ткаченко. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 1 марта.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вводимые и вероятные в дальнейшем санкции, курс рубля по отношению к другим валютам и прочие риски на фоне текущей ситуации… В таких условиях единственным вариантом было как раз повышение ставки, причем сразу на опережение — больше, чем официальная инфляция. Если Центробанк продолжит таргетную политику, но уже в отношении усиления рубля, есть шанс, что даже в сегодняшней ситуации мы не дойдем до критической точки, так как есть подушка, а также есть вариант правильно выстроить финансовую денежную политику для минимизации негативных последствий», — отметил эксперт.

По его словам, в частности, речь идет об отказе от доллара и евро и переориентации на юань или другие альтернативные валюты, например, ранд Южной Африки или бразильский реал. «В этом случае мировая экономика может даже выиграть от этого, так как появятся альтернативные способы оплаты», — пояснил Ткаченко.

«К тому же есть страны, заинтересованные в сотрудничестве с Россией. Также не стоит забывать о криптовалюте и электронных деньгах, и сейчас стало больше причин, чтобы развивать этот сектор экономики, причем Россия может занять передовые позиции в этой сфере, у которой есть огромный потенциал», — добавил эксперт.